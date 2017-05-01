كشف عضو في المعارضة المسلحة، عن مقترح روسي لإدخال قوات دولية محايدة إلى خطوط التماس بين أطراف الصراع في سوريا، للتخفيف من حدة التوتر هناك.

ونقلت وكالة (نوفوستي) يوم الأحد، عن عضو وفد الفصائل المسلحة ووفد "الهيئة العليا للمفاوضات" إلى استانا فاتح حسون، قوله انه "لم يتم تحديد الدول التي ستشارك في تلك القوات التي سيتم نشرها على خطوط التماس بين طرفي الصراع في سوريا"، لكنه أكد أن الدول المشاركة بقواتها ستكون محايدة وغير مشاركة بالمعارك الجارية حاليا في سوريا.

وأكد حسون أنه "لم يكن هناك أي طرح لأسماء دول"، موضحاً انه "في حال تمت الموافقة من قبل أطراف الصراع على اقتراح موسكو، فسيتم إنشاء مجموعة عمل، والتي ستختار بدورها الدول التي ستشارك في تشكيل تلك القوات".

وتابع حسون أن" روسيا تطالب بتدخل دولي أكبر في مؤتمرات أستانا، وحقيقة هذا شيء مشجع"، معتبراً ان بعض مقترحات روسيا تظهر جديتها حيال تثبيت وقف إطلاق النار وإقامة مناطق تخفيف التصعيد وضم بعض اللاعبين الدوليين إلى هذه الاتفاقيات الجديدة.

وكان حسون أعلن عن تلقي الفصائل المسلحة دعوة رسمية شفوية من الوفد الروسي للمشاركة في استانا القادم، ولم يطلب أي فصيل رفض الدعوة حتى اللحظة.

ومن المقرر أن تعقد الجولة الجديدة للمحادثات حول سوريا في أستانا يومي 3-4 أيار الجاري.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 آذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, إلا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات أستانا المقبلة في 3-4 أيار المقبل.

وسبق أن استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي الـ 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,أهمها تثبيت وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي

سيريانيوز