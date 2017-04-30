كشف الجيش الأمريكي يوم الأحد، أن ما لا يقل عن 352 مدنيا قتلوا في ضربات قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا منذ بدء عمليات التحالف في الـ2014.

وذكرت وكالة (رويترز) أن قوة المهام المشتركة أوضحت في تقييمها الشهري للقتلى المدنيين لعمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم، إنها لا تزال تعكف على تقييم 42 تقريرا عن سقوط قتلى مدنيين.

وقالت في بيان، أن 45 مدنيا قتلوا في الفترة بين تشرين الثاني 2016 و آذار 2017، و 80 قتيلا مدنيا سقطوا في الفترة من آب 2014 إلى الآن ولم يتم الإعلان عنهم من قبل، كما شمل التقرير 26 قتيلا في ثلاث ضربات منفصلة في آذار.

وكانت الأمم المتحدة, أعلنت يوم الاثنين, أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي , ضد تنظيم "داعش", على مدينة الرقة وريفها, أدت الى ازدياد عدد الضحايا مؤخراَ ونزوح أكثر من 30 ألف .

وشملت الأرقام التي صدرت اليوم، 14 مدنيا قتلوا في آذار في ضربة أدت إلى انفجار ثانوي فضلا عن عشرة مدنيين قتلوا في ضربة على أحد مقرات "داعش" في نفس الشهر.

من جهتها، تعتقد جماعة المراقبة (ايرورز) إن ما يربو على 3000 مدني قتلوا في ضربات جوية للتحالف.

وكان التحالف الدولي أعلن في 2 شباط الماضي، أن الرقم الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحملة الجوية في 2014، بلغ 199 قتيلا .

وبدورها، اعربت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان عن أسفها "للخسائر غير المتعمدة لأرواح المدنيين.ونعبر عن خالص تعاطفنا مع العائلات والمتضررين الآخرين من هذه الضربات".

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته، مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, وقتلى من المدنيين.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.



