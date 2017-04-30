سقط عشرات الضحايا, بينهم نساء واطفال, يوم الاحد, جراء قصف جوي استهدف احياء في درعا البلد وريف حلب.

وذكرت مصادر معارضة, عبر صفحاها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الطيران المروحي شن غارات على احياء في درعا البلد, مما اسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى, معظمهم من النساء و الأطفال.

وفي ريف حلب الغربي, اشارت المصادر الى سقوط ضحايا بينهم طلاب جراء قصف على مدرسة قرية عرادة .

وفي ريف حمص الشمالي, اضافت المصادر ان ضحايا سقطوا جراء قصف مدفعي على مدينة كفر لاها .

و تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في درعا لغارات مكثفة من الطيران الحربي, فيما تتعرض عدد من الاحياء الخاضعة تحت سيطرة النظام لسقوط قذائف, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

ولاتزال عمليات العنف والمعارك والقصف مستمرة في عدة مناطق بسوريا, مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ 30 كانون الاول الماضي, برعاية تركية روسية, وسط تبادل التهم بين النظامي والمعارضة بخرق الهدنة.