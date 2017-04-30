قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, يوم الأحد, ان استقبال قافلة عسكرية أمريكية في سوريا بأعلام تنظيم (ي ب ك) "شيئ محزن".

واشار أردوغان, في مؤتمر صحفي, بحسب وكالات أنباء, في جوابه على سؤال, حول الدعم الأمريكي لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي في سوريا , الى ان رؤية صور ومشاهد استقبال قافلة عسكرية أمريكية في سوريا بأعلام التنظيم "كان أمراً محزناً بالنسبة لنا".

وكان قائد بـ "وحدات حماية الشعب الكردية" قال يوم الجمعة, ان "قوات أمريكية ستبدأ في مراقبة الوضع على الحدود التركية السورية, بعد إطلاق نار عبر الحدود بين الوحدات والجيش التركي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتوعد اردوغان, يوم السبت, بالرد على هجوم "ارهابيين" من شمال سوريا, مهددا بتحويل اماكنهم الى "منطقة مقابر".

وتتخوف تركيا من تقدم مقاتلين أكراد في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, فضلا عن تمدد تنظيم داعش في مناطق أخرى, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقل التنظيم ومقاتلين أكراد داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .

سيريانيوز