أعلن مسؤول أمريكي، يوم الأحد، إن عناصر من القوات الخاصة الأمريكية بدأت دوريات مراقبة على الحدود السورية التركية مستخدمة مدرعات ترفع علم الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة الأخبار الأمريكية "سي ان ان" عن مسؤول أمريكي لم تسمه قوله، ان قوات من العناصر الخاصة بدأت دوريات مراقبة على الحدود السورية التركية، وتستخدم عربات مدرعة ترفع العمل الأمريكي بوضوح حرصا على شفافية العمليات.

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وأوضح المسؤول أن مهمة القوات الأمريكية تهدف إلى "رصد أي مناوشات محتملة بين القوات المحلية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية وبين الوحدات العسكرية التركية"، في حين أن الولايات المتحدة لن تفصح عن عدد القوات الأمريكية المعنية بالمهمة.

وشوهدت ثلاث عربات مصفحة أمريكية الجمعة تجوب منطقة الحدود بالقرب من بلدة الدرباسية في منطقة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة.

وكان قائد بـ "وحدات حماية الشعب الكردية" قال يوم الجمعة, أن "قوات أمريكية ستبدأ في مراقبة الوضع على الحدود التركية السورية", بعد إطلاق نار عبر الحدود بين الوحدات والجيش التركي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية على الحدود السورية التركية، منذ الغارات الجوية التي شنتها تركيا على جبل كراتشوك شمالي سوريا.

وتتخوف تركيا من تقدم مقاتلين أكراد في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, فضلا عن تمدد تنظيم داعش في مناطق أخرى, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقل التنظيم ومقاتلين أكراد داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .

يشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم "وحدات حماية الشعب" في قتال "داعش" بسوريا , وهي سياسة لاقت انتقادات من تركيا التي تتهمها بتنفيذ اعتداءات داخل تركيا بالتعاون مع “حزب العمال الكردستاني"..

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