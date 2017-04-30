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الاسباني نادال يتوج بلقب دورة برشلونة للمرة العاشرة في تاريخه
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اخبار الرياضة
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توج
الإسباني رفائيل نادال المصنف الثالث عالميا ، بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس
للمرة العاشرة في تاريخه.
ففي نهائي البطولة المقامة في إسبانيا فاز نادال
على النمساوي دومينيك ثيم المصنف الرابع بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-1.
وكان نادال قد شق طريقه بنجاح إلى المباراة النهائية للبطولة بالفوز الثمين 6 ـ 3
و6 ـ 4 على الأرجنتيني هوراسيو زيبايوس أمس السبت في المربع الذهبي للبطولة.
وتأهل النمساوي دومينيك ثيم إلى المباراة النهائية بتغلبه على البريطاني آندي موراي
6 ـ 2 و3 ـ 6 و6 ـ 4 ، في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي للبطولة.
سيريانيوز
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2017-04-30 20:20:16
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