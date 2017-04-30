لقي عدة أشخاص بينهم أطفال مصرعهم ، يوم الأحد، جراء قصف لطيران التحالف استهدف ريف الرقة.

وأفادت معلومات متطابقة من عدة مصادر، أن 3 أشخاص بينهم طفلان لقوا مصرعهم، إثر غارة جوية لطائرات "التحالف الدولي" استهدفت ناحية المنصورة غرب الطبقة في ريف الرقة الغربي.

وأضافت المصادر أن ثلاث شقيقات من عائلة المبروك لقوا حتفهم جراء قصف لطيران التحالف على منزلهم في مدينة الطبقة بريف الرقة.

وكانت مصادر معارضة أفادت منذ أيام، أن عدد من المدنيين لقوا مصرعهم, غالبيتهم من الاطفال في غارة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.