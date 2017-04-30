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إصابة 6 أشخاص بسقوط قذائف على أحياء في درعا وحماة
الاخبار المحلية

أصيب 6 أشخاص بجروح، يوم الأحد، جراء سقوط عدد من القذائف على أحياء في مدينة درعا، ومدينة محردة شمال حماة.


وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن 4 أشخاص بينهم طفل في الثالثة من عمره وامرأة، أصيبوا جراء سقوط قذائف على أحياء ميسلون والمطار في مدينة درعا.

وكان يوم السبت، أصيب 4 أشخاص بجروح بينهم طفلان جراء سقوط القذائف على حي الكاشف في مدينة درعا.

وفي حماة، أفادت الوكالة عن إصابة شخصين إثر سقوط القذائف على مدينة محردة شمال مدينة حماة .

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

 

سيريانيوز
2017-04-30 19:26:37
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