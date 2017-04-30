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إصابة 6 أشخاص بسقوط قذائف على أحياء في درعا وحماة
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الاخبار المحلية
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أصيب
6 أشخاص بجروح، يوم الأحد، جراء سقوط عدد من القذائف على أحياء في مدينة درعا،
ومدينة محردة شمال حماة.
وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن 4 أشخاص بينهم طفل في الثالثة من عمره وامرأة،
أصيبوا جراء سقوط قذائف على أحياء ميسلون والمطار في مدينة درعا.
وكان يوم السبت، أصيب 4 أشخاص بجروح بينهم طفلان جراء سقوط القذائف على حي الكاشف
في مدينة درعا.
وفي حماة، أفادت الوكالة عن إصابة شخصين إثر سقوط القذائف على مدينة محردة شمال
مدينة حماة .
وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور
وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق
الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة
الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.
سيريانيوز
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2017-04-30 19:26:37
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