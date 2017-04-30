أصيب 6 أشخاص بجروح، يوم الأحد، جراء سقوط عدد من القذائف على أحياء في مدينة درعا، ومدينة محردة شمال حماة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن 4 أشخاص بينهم طفل في الثالثة من عمره وامرأة، أصيبوا جراء سقوط قذائف على أحياء ميسلون والمطار في مدينة درعا.

وكان يوم السبت، أصيب 4 أشخاص بجروح بينهم طفلان جراء سقوط القذائف على حي الكاشف في مدينة درعا.

وفي حماة، أفادت الوكالة عن إصابة شخصين إثر سقوط القذائف على مدينة محردة شمال مدينة حماة .

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز