اجتاز تشيلسي إحدى العقبات الهامة في حملته نحو التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3-0 على مضيفه إيفرتون يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين.

وارتفع رصيد تشيلسي، إلى 81 نقطة في الصدارة، في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على

التوالي في البطولة، عند 58 نقطة في المركز السابع.



وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار الفرص التي أتيحت لهم.



وفي الشوط الثاني، ترجم تشيلسي سيطرته الميدانية على مجريات اللقاء، بعدما افتتح نجمه الإسباني بيدرو رودريغيز التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 66، قبل أن يضيف زميلاه غاري كاهيل ، وويليان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 79 و87.



وهو الفوز الـ26 لتشلسي هذا الموسم والثاني عشر له في 18 مباراة خارج قواعده.



وتتبقى لتشلسي 4 مباريات بينها 3 على أرضه (أمام ميدلزبره الاثنين المقبل، وواتفورد في 15 ايار، وسندرلاند في 21 منه)، وواحدة خارج القواعد امام وست بروميتش البيون في 12 أيار.



وأهدر قطبا مدينة مانشستر فرصة تخطي ليفربول الثالث، فتعادل سيتي 2-2 مع مضيفه ميدلزبره التاسع عشر قبل الأخير، ويونايتد 1-1 مع ضيفه سوانسي الثامن عشر.



ورفع سيتي رصيده إلى 66 نقطة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة خلف ليفربول الذي يحل ضيفاً على واتفورد الاثنين، فيما كسب ميدلزبره نقطة ثمينة في صراع البقاء في البرميير ليغ (قبل الأخير 28 نقطة).