أكد مدير إدارة الهجرة والجوازات ناجي النمير، إن إلغاء تجديد جوازات السفر للسوريين خارجاً عبر اللصاقة ليس محصوراً بالأردن وتركيا، بل في كل البعثات الديبلوماسية، منوهاً لإمكانية تجديد أو الحصول على جواز السفر بالطريقة التقليدية.

وقال النمير في حديث لإحدى الإذاعات المحلية، إنه "تم إلغاء العمل بلصاقة تمديد جوازات السفر للسوريين بكل البعثات الدبلوماسية وليس في الأردن وتركيا فقط،" مشيراً إلى أن" قرار العمل باللصاقة جاء بعد ازدياد الطلب للحصول على جوازات السفر في الفترة الماضية".

وأوضح النمير أن "سبب الإلغاء هو حصول عمليات تزوير للصاقة خارج سورية وتشديد بعض سلطات الهجرة في دول العالم على صحة اللصاقة وعدم الاعتراف فيها أحياناً، ما أدى لتأخير الكثير من السوريين في المطارات".

وحول طريقة الحصول على جواز السفر أو تمديده في الخارج، قال مدير إدارة الهجرة والجوازات انه "لم يتم الغاء تجديد جوازات السفر، بل مازال بإمكان المواطنين تبديل جوازاتهم أو الحصول على جواز سفر جديد بالطريقة التقليدية".

ولفت النمير الى أنه "بإمكان السوريين الذين خرجوا بطريقة غير شرعية العودة من خلال التوجه إلى إحدى البعثات الدبلوماسية في الدولة التي يقيمون فيها"، مبينا انه "بحال عدم وجود بعثة دبلوماسية على المواطن مخاطبة ذويه أو وكيله القانوني داخل سورية، وبحال لم يكن يملك بطاقة شخصية يمكن العودة إلى قيود الاحوال المدنية للتأكد منه".

وكانت السفارة السورية في عمّان والقنصلية العامة السورية بمدينة إسطنبول أوقفتا اعتباراً من 24 نيسان الجري استلام معاملات تجديد جوازات السفر للسوريين المقيمين في البلدين .

ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن الأردن، يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، بينما تستضيف تركيا أكثر من 2.6 مليون سوري.

ووافق مجلس الوزراء , الشهر الماضي, على مشروع قانون بتعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج سوريا, حيث تمت إضافة فئة منحهم الجواز بشكل فوري ومستعجل مع إمكانية إصداره ضمن البلاد من قبل ذويهم أو وكلائهم القانونيين.

سيريانيوز