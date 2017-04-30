واصلت قوات "سوريا الديمقراطية" تقدمها في مدينة الطبقة, حيث استعادت السيطرة على أحياء جديدة, كما تمكنت من تحرير نحو 2000 مدني من أهالي المدينة, ضمن المرحلة الرابعة من عملية "غضب الفرات".

وذكرت قوات "سوريا الديمقراطية", عبر صفحتها على (فيسبوك) ان مقاتليها حرروا 6 أحياء جديدة في مدينة الطبقة، من سيطرة تنظيم داعش، وهي حارة المهاجع، البوسرابة، أبو عيش، الكنيسة الآشورية، الكسارة، المسحر".

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من جهته, قال مصدر من قوات" سوريا الديمقراطية" في تصريح لوكالة (سبونتيك), لم تسمه, انه " تم فتح ممرات عديدة للمدنيين داخل أحياء الطبقة , وجرى إخراج حوالي 2000 مدني من اهاليها, قسم كبير منهم أطفال ونساء وبينهم جرحى ومرضى، وتم إيصالهم إلى مناطق آمنة بريف الرقة الشمالي".

وأشار المصدر الى استمرار "سوريا الديمقراطية" بالحملة لتحرير كامل المنطقة خلال فترة وجيزة حيث تم السيطرة حالياً على 3 أحياء جديدة داخل الطبقة، مع استمرار التقدم بتغطية جوية"، لافتاً إلى أنه "سيتم تحرير بقية المدنيين المحاصرين من قبل "داعش" لنقلهم إلى أماكن أمنة تتوفر بها مقومات الحياة اليومية".

وكانت "سوريا الديمقراطية" اعلنت, الجمعة الماضي, انها سيطرت على أحياء الزهراء والوهب ونبابيلة جنوبي مدينة الطبقة بشكل كامل, والتي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش".

وتمكن مقاتلو "قوات سوريا الديمقراطية" الأحد الماضي, من السيطرة على محيط قرية الريحانيات وكبش الغربي في الريف الغربي للرقة وقرية المشيرفة، في الريف الشرقي كما تمت السيطرة على أربع مزارع.

ويأتي تقدم قوات "سوريا الديمقراطية" داخل مدينة الطبقة، عقب أيام من اقتحام المدينة، في إطار المرحلة الرابعة من حملة "غضب الفرات" ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش ) بهدف تطهير ما تبقى من ريف الرقة.

وبدأت في تشرين الثاني الماضي, حملة متعددة المراحل من جانب قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف مدعوم من الولايات المتحدة, بهدف طرد "داعش" من الرقة.