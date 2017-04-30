بدأ, صباح الاحد, خروج الدفعة السابعة من مسلحي حي الوعر مع بعض من أفراد عائلاتهم باتجاه إدلب, وذلك بموجب اتفاق مصالحة تم التوصل إليه مؤخرا بين المعارضة والنظام.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان العملية جرت "بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري وقوى الامن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية".

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واشارت الوكالة الى ان خروج المسلحين بدأ "وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة", مشيرة الى ان "العملية مستمرة حاليا حتى إتمام خروج الدفعة بشكل كامل".

وخرج يوم الاثنين الماضي 260 مسلحا والبعض من أفراد عائلاتهم , في حين تمت تسوية أوضاع المئات بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.

وتم التوصل في 13 من شهر اذار الماضي لاتفاق مصالحة بين النظامي ومسلحي المعارضة في الوعر, خرج بموجبه دفعات من مسلحي الحي مع ذويهم, الى ريف ادلب.

ويشار إلى أن اتفاق المصالحة يمتد إلى لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع يكون الحي في النهاية خاليا من جميع المظاهر المسلحة, كما سبق وتم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.