برشلونة يحسم ديربي كتالونيا أمام جاره إسبانيول ويستعيد صدارة الليغا الاسبانية اخبار الرياضة شارك

حسم برشلونة ديربي كاتالونيا بثلاثة أهداف دون رد ويستعيد الصدارة من غريمه ريال مدريد يوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الاسباني.

ولم تكن مباراة برشلونة ومضيفه إسبانيول سهلة على بطل إسبانيا بالرغم من النتيجة الرقمية العالية 3-0.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف قبل أن يستغل الأوروغوياني لويس سواريز أخطاء إسبانيول الدفاعية بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الثلاثة (50 و87)، علماً أنّ الكرواتي راكيتيتش تكفل بهدف في الدقيقة السادسة والسبعين.



وصار رصيد برشلونة 81 نقطة في الصدارة بفارق المواجهات المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الذي انتصر بصعوبة بالغة على ضيفه فالنسيا 2-1 . سيريانيوز 2017-04-30 00:33:51 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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