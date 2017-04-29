أكدت الخارجية الروسية يوم السبت، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف توافق مع نظيره الأردني أيمن الصفدي على تضافر جهود البلدين على توسيع وتعزيز التهدئة بين الأطراف المتنازعة في سوريا.

وأوضح بيان للخارجية الروسية، أن "الوزيرين اتفقا على تنسيق جهود بلديهما في تعزيز وتوسيع نظام وقف العمليات القتالية في سوريا في إطار صيغة أستانا".

ومن المقرر عقد اجتماع استانا المقبل يومي 3 و4 أيار المقبل, بحسب وزارة الخارجية الكازاخستانية, والتي بينت ان الاجتماع سيكون "عالي المستوى".

كما أكد الوزيران على الدعم المبدئي لوحدة أراضي سوريا، وأنه لا بد من إجراء التسوية السياسية السورية من خلال الحوار بين الأطراف المتنازعة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254

وأضاف البيان "في نفس الوقت أكد الجانبان على أهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية للمواطنين السوريين الذين تضرروا (جراء العمليات القتالية)، بالإضافة للاجئين السوريين في دول الجوار التي تشمل الأردن".

ويوجد في الأردن 1.260 مليون لاجئ سوري، عدد المقيمين في المخيمات منهم لا يتجاوز 120 ألفا، وذلك حسب دائرة الإحصاءات الأردنية..