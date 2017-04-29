سندرلاند يسقط على ملعبه أمام بورنموث ويهبط الى الدرجة الأولى بالدوري الانكليزي الممتاز اخبار الرياضة شارك

هبط سندرلاند إلى الدرجة الأولى الإنكليزية لكرة القدم، بخسارته السبت على أرضه في ملعب الضوء أمام ضيفه بورنموث 0-1.

وسجل إصابة الفوز النروجي جوشوا كينغ (88).



وتجمد رصيد فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس عند 21 نقطة، علماً أنه أخذ نفساً بالتواتر من ملعب سانت ماري عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لساوثمبتون في مباراته وهال سيتي (صفر-صفر) صاحب المركز الـ 17.



إلا أن الصربي دوسان تاديتش أخفق في التسجيل، اذ صد كرته الحارس البوسني ايلدين ياكوبيتش (90). وبذلك عاد سندرلاند إلى الدرجة الأولى (بموازاة الثانية في باقي البطولات الكبرى) بعد عشرة مواسم في البرميير ليغ.



وتقدم ليستر سيتي حامل اللقب موقتا الى المركز الحادي عشر في الدوري الانكليزي لكرة القدم، بفوزه السبت على مضيفه وست بروميتش البيون 1-0 في المرحلة الخامسة والثلاثين.



وسجل لليستر هدافه الدولي جيمي فاردي بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من الياباني شينجي اوكازاكي (43)، في حين احتفظ الخاسر بمركزه الثامن وفقد الأمل في اللحاق بأحد المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



بينما تعادل ستوك سيتي الثاني عشر وضيفه وست هام يونايتد الرابع عشر سلباً على ملعب "بيت 365 ستاديوم".



كذلك انتهت مباراة ساوثمبتون التاسع وضيفه هال سيتي السابع عشر البعيد ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط بالتعادل السلبي على ملعب "سانت ماري". سيريانيوز 2017-04-29 19:48:32 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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