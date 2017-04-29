فوز بشق الأنفس لريال مدريد أمام فالنسيا يعيده الى صدارة الدوري الاسباني مؤقتاً اخبار الرياضة شارك

تصدر ريال مدريد ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا بفوزه الشاق على ضيفه فالنسيا 2-1 يوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي قد يستعيد الصدارة في حال فوزه على مضيفه إسبانيول، أما فالنسيا فتجمد رصيده عن 40 نقطة في المركز الثاني عشر.



وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 27 برأسية متقنة إثر عرضية مميزة من الظهير الأيمن داني كارفاخال.



وحقق رونالدو بهدفه رقما قياسيا جديدا، عندما أصبح أفضل هداف في تاريخ البطولات الأوروبية الكبرى رافعا رصيده الى 367 هدفا، محطما رقم الانجليزي جيمي غريفز (366 هدفا)، وأصبح رونالدو على بعد 4 أهداف من الوصول الى حاجز 400 هدف مع ريال مدريد في جميع المسابقات.



وفشل رونالدو في تعزيز رصيده من الأهداف في المباراة عندما أضاع ركلة جزاء صدها حارس فالنسيا دييجو ألفيس في الدقيقة 57.



وكاد فالنسيا يحرم ريال مدريد من الفوز عندما نفذ قائده داني باريخو كرلة حرة في المقص العلوي الأيمن لمرمى ريال مدريد في الدقيقة 82.



إلا أن البرازيلي مارسيلو قال الكلمة الأخيرة في المباراة بالدقيقة 86 بعدما اخترق من الناحية اليسرى وسدد كرة هزت شباك فالنسيا ومنح فريقه 3 نقاط ثمينة. سيريانيوز 2017-04-29 20:02:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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