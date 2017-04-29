شهدت اسعار السلع والمواد الغذائية , في أسواق دمشق, ارتفاعا بنسبة 25 - 35 %, في وقت واصلت أسعار الأجبان ارتفاعها.

وذكرت صحيفة (الثورة) المحلية ان "اسعار السلع والمواد الغذائية ارتفعت بنسبة من 25-35%, رغم انخفاض سعر الدولار حتى في السوق السوداء إلى عتبة الـ 539 ليرة سورية".

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ورصدت الصحيفة اسعار المواد والسلع الغذائية في الاسواق, حيث بلغ سعر كيلو الرز الطويل الفرط بـ550ليرة سورية بعدما كان منذ أسبوعين بـ450 ليرة سورية، أما الكيلو المغلف فيباع بسعر من 550-600 ليرة.

ووصل كيلو الطحين الفرط 250-275 ليرة والمغلف بأكياس من 275-300 ليرة, وليتر زيت الصويا بـ 675 ليرة أما زيت دوار الشمس فيباع بسعر 775-850 ليرة, أما سعر كيلو الزيت الفرط فيباع بسعر من 750-900 ليرة.

وتراوح سعر كيلو غرام السمنة الفرط بحسب النوعية مابين 700-900 ليرة سورية ,أما سعر 2 كيلو غرام معبأة لمصلحة شركات معروفة فأسعارها تتراوح مابين 1900-2200ليرة، في حين يباع كيلو غرام الشاي الفرط بـ3500ليرة أما علب الـ24ظرف فتباع بسعر 275-450 ليرة, وكيلو دبس البندورة الفرط بـ750ليرة أما الموجود ضمن عبوات سعة 375غرام فيباع بسعر 550 ليرة,أما أسعار المعلبات السردين والمرتديلا فأسعارها تبدأ من من 225-375-550 ليرة سورية.‏

وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً متزايداَ في أسعار السلع والمواد الغذائية، وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

من جهة اخرى, رصدت الصحيفة أسعار الأجبان في الاسواق, حيث بلغ سعر كيلو جبنة عكاوي مالحة ما بين 1400-1600ليرة بعدما كانت بـ1100ليرة، في حين يباع كيلو الجبنة المسنرة بين 1100-1300 ليرة وكيلو الجبنة الرول 2100-2200 ليرة أما الجبنة البلدية السادة فيباع الكيلو بين 1000-1200 ليرة.

وبالنسبة لسعر الكيلو من الجبنة التركمانية فهي بين 1300-1500 ليرة سورية، وجبنة مشللة نوع اول 2400-2600ليرة، وكيلو جبنة ناعمة قريشة يباع الكيلو غرام بسعر بين 900-1000 ليرة، وكيلو جبنة الحلوم بـ2100 ليرة.

كما تتوافر بالأسواق جبنة دهن مطبوخة حيث يباع الكرتون منها وزن 450غ بسعر بين 650- 700 ليرة ووزن الـ750غ بسعر 1200-1350 ليرة سورية، أما سعر علبة الجبنة 24 قطعة فيتراوح السعر بين 1450-1600 ليرة حسب الماركة، وبالنسبة للقشقوان بكل أصنافها فهي مرتفعة تباع على الوزن وسعرها يتراوح بين 2000-23000 ليرة حسب جودتها.‏

أما كيلو الزبدة الفرط فيباع بين 1000-1100 ليرة وكيلو اللبنة البلدية كاملة الدسم بين 1000-1200 ليرة أما نوع البودرة منها فهي بين 400-600 ليرة للكيلو غرام الواحد، فيما وصل سعر اللبن وزن 800 غرام الى 200 ليرة والكيلو بين 225-250 ليرة.‏سيرينيوز

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي كشف, منذ أيام, ان الوزارة تسعى لخفض أسعار مشتقات الحليب لاسيما الألبان والأجبان بنسبة تصل إلى 20% .

وتعد اسعار الأجبان بكافة انواعها مرتفعة بالعموم, ما دفع عدداً كبيراً من العائلات إلى الاستغناء عنها أو الترشيد ما أمكن من تناولها، بينما انتشرت في الأسواق أنواع من الأجبان غير صالحة للاستخدام البشري,ما أدى إلى اتجاه بعض التجار نحو حليب البودرة لصناعة الأجبان.