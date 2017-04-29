ألقت القوات الأمنية اللبنانية, القبض على رجل لبناني في الستينات من عمره بتهمة "اغتصاب" فتاتين سوريتين داخل محل لبيع الورود شمال طرابلس.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية ان "شعبة المعلومات في المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي اعتقلت ع. غ . ( مواليد عام 1952، لبناني) لإقدامه على اغتصاب فتاتين سوريتين قاصرتين وهما: ك. ح . ( مواليد عام 2007، سورية) وز . أ . ( مواليد عام 2008، سورية) .

وأضافت أن البلاغ الذي نشرته شعبة المعلومات أشار إلى اتصال هاتفي ورد إلى غرفة عمليات سرية "درك طرابلس"، يفيد "بوجود قاصرتين، لا يتجاوز عمر كل منهما عشر سنوات، داخل محل لبيع الزهور في جبل البداوي واحتمال تعرضهن للاغتصاب من قبل صاحب المحل".

وتوجهت الجهات المختصة إلى المحل، حيث وجدت تجمهراً لبعض الأهالي أمامه وتبين بعد فتحه إقدام صاحب المحل على إخفاء قاصرتين بين الورود.

وتابع البلاغ أن الفتاتين أفادتا بأنهما "كانتا تتجولان قرب المحل، إلا أن الجاني استدرجهما وأقفل باب محله عليهما واغتصبهما بعد تهديدهما بالقتل".

وتم توقيف المشتبه به وتسليم القاصرتين لذويهما , حيث اجري التحقيق بإشراف القضاء المختص, بحسب البلاغ الأمني.

وتكشف وسائل الإعلام اللبنانية من وقت لآخر عن حوادث اغتصاب جديدة للاجئات سوريات هربن من الحرب الدائرة في سوريا إلى لبنان, في حين لايزال الغموض يكتنف الأعداد الحقيقة للاجئات بمختلف الأعمار اللواتي يتعرضن لجرائم.

ويأتي بعد أيام إلقاء السلطات اللبنانية القبض على سوري لقيامه "بالاعتداء الجنسي" على خمسة أطفال من القاصرين السوريين .

سيريانيوز