أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم السبت, عن أمل بلاده في مشركة وفد الفصائل السورية المعارضة خلال اجتماع أستانا القادم والمقرر عقده الشهر المقبل.

ونقلت وسائل اعلام عن بوغدانوف قوله ان موسكو لامعلومات لديها حتّى الآن عن شكل ومضمون وفد المعارضة المسلحة, وهي تأمل بمشاركتهم".

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ولم يشارك وفد الفصائل المعارضة السورية في اجتماع استانا 3, بسبب تواصل اعمال القصف, على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول الروسي ان موسكو تأمل أن يكون شركائها الأتراك ضامنين, لأن أستانا وجدت من أجل ذلك، أي من أجل التباحث في كل هذه الأسئلة والتفاعل في أقصى شكل ممكن من أجل تثبيت نظام وقف إطلاق النار".

ومن المقرر عقد اجتماع استانا المقبل يومي 3 و4 أيار المقبل, بحسب وزارة الخارجية الكازاخستانية, والتي بينت ان الاجتماع سيكون "عالي المستوى".

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 آذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, إلا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات أستانا المقبلة في 3-4 أيار المقبل.

وسبق أن استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي الـ 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,أهمها تثبيت وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي

ولم يستبعد بوغدانوف "احتمال قدوم المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، إلى موسكو لإجراء مباحثات".

وزار دي ميستورا موسكو منذ ايام, حيث التقى نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف , واجرى مباحثات حول عدة مسائل تتعلق بالملف السوري منها آفاق التسوية السياسية في سوريا وتعزيز نظام وقف إطلاق النار .