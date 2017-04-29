توعد الرئيس التركي رجب طيب ارودغان, يوم السبت, بالرد على هجوم "ارهابيين" من شمال سوريا, مجدداّ استعداد بلاده لتنفيذ عملية الرقة, معقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), بالتعاون مع التحالف الدولي.

وقال اردوغان, في كلمة له, خلال اجتماع رجال الاعمال, بحسب وسائل اعلام تركية, "لم نكتف بمكافحة الإرهابيين داخليًا، بل طالت عملياتنا خارج الحدود من خلال قصف "ب ي د" و"ي ب ك" في سوريا" .

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وشن سلاح الجو التركي, يوم الثلاثاء الماضي, غارات على مواقع لمقاتلين تابعين (لحزب العمال الكردستاني) "بي كا كا" الكردية والمنظمات التابعة لها، شمال شرقي سوريا, , ماادى الى مقتل عدد من المقاتلين الاكراد, وذلك منعاَ من تسلل مقاتلين من الشمال السوري الى تركيا .

وأضاف "أترون كيف يهاجمونا الإرهابيون بقذائف الهاون من هناك (شمال سوريا) وتحت غطاء مَن؟ولكننا نحول تلك المناطق إلى مقابر لهم،ولن نتوقف".

وتعرضت تركيا خلال اليومين الماضيين لهجوم بالقذائف الصاروخية من أراض سورية, قالت تركيا انها تقع تحت سيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية", لافت الى انها ردت بالمثل وقتلت العديد من العناصر الكردية.

وتتخوف تركيا من تقدم مقاتلين أكراد في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, فضلا عن تمدد تنظيم داعش في مناطق أخرى, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقل التنظيم ومقاتلين أكراد داخل سوريا, كما شددت من اجراءاتها الامنية على الحدود مع سوريا .

واشار اردوغان الى ان تركيا "مستعدة لتنفيذ عملية الرقة بالتعاون مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة".

وابدت تركيا في عدة مناسبات استعدادها مشاركة الولايات المتحدة الامريكية في شن عمليات عسكرية في الرقة, معقل "داعش", لكنها اشترطت عدم مشاركة الاكراد في هذه العملية.