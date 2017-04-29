قررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يوم الجمعة، حجب الثقة عن رئيسها، الإسباني بيدرو أغرامونت، بسبب "لقائه الرئيس بشار الأسد"، خلال زيارة قام بها الى سوريا في آذار الماضي.

وأفاد بيان صادر عن الجمعية البرلمانية للمجلس، نشرته وكالات أنباء, أن مكتبها عقد اجتماعاً لبحث زيارة أغرامونت لسوريا، التي أجراها برفقة وفد من أعضاء مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، وقررت حجب الثقة عنه، رغم تغيبه عن الجلسة.

وعقب الجلسة، قال نائب رئيس الجمعية، البريطاني السير روجر غال، للصحفيين ان "الرئيس فضل عدم حضور الاجتماع ، ولم يرسل رسالة استقالة، لذا فإن المكتب اضطر لأخذ هذه الخطوات ".

وكان الرئيس الأسد استقبل في آذار الماضي, وفدا برلمانيا ضمّ 10 برلمانيين من إسبانيا وإيطاليا والتشكيك وصربيا وبلجيكا وصلوا إلى سوريا ضمن الوفد، تلبية لدعوة رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس.

وواجه أغرامونت انتقادات أوروبية واسعة عقب الزيارة، وبرر أغرامونت بأنه أجراها بصفته سيناتوراً إسبانيا، ثم عاد فاعتذر عنها، مشيراّ الى زيارته كانت "خطأ".

ويشار إلى أن حجب الثقة هذا يعتبر الأول من نوعه في تاريخ، إذ لايوجد قرار ينص عليه في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وإنما موضوع الاستقالة يجب أن يتخذه الرئيس بنفسه.