أكد وزير وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم السبت, استعداد بلاده لاستنئاف التعاون مع الولايات المتحدة بشأن حل الأزمة السورية, وذلك بعدما شهدت العلاقات توتراَ بعد الضربات الامريكية على سوريا.

ونقلت وكالات انباء روسية عن لافروف قوله, خلال لقائه نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في موسكو، ان روسيا "مستعدة للتعاون مع واشنطن في الملف السوري", مشددا على "توحيد الجهود بين روسيا والتحالف الدولي من أجل مكافحة الإرهاب في سوريا".

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وتبدي روسيا, على لسان عدد من مسؤوليها, من حين لأخر, استعدادها لاستئناف التعاون مع واشنطن بشأن سوريا وقضايا دولية أخرى في سبيل مكافحة الإرهاب.

وأضاف لافروف "لقد استمعنا إلى كلام جلالة الملك عبد الله الثاني بأن المفتاح الأساسي لجهد دولي فعّال في سوريا هو التعاون بين روسيا والولايات المتحدة".

وتوترت العلاقات بين موسكو وواشنطن في الفترة الاخيرة, بعد لجوء أميركا لمعاقبة النظام السوري وشنها ضربات على قاعدة الشعيرات بحمص, ردا على هجوم خان شيخون بريف ادلب, تم اتهام دمشق بشن الكيماوي على المنطقة, في هجوم امريكي ادانته موسكو بشدة, وسط تهديدات بين البلدين باتخاذ إجراءات عقابية متبادلة

يشار الى ان وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون قم بزيارة موسكو , بعد الضربات الامريكية على سوريا, لاجراء مباحثات حول تطورات الأزمة السورية، حيث كشف لافروف حينها عن حصول "تقدم جزئي", في المباحثات , و تم الاتفاق على مواصلة التعاون لمحاولة إيجاد حل سياسي في البلاد وإنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بتسوية الخلافات بين البلدين، بما في ذلك، الخلافات حول الأزمة السورية.