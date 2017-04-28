قال قائد بـ "وحدات حماية الشعب الكردية" يوم الجمعة, أن "قوات أمريكية ستبدأ في مراقبة الوضع على الحدود التركية السورية", بعد إطلاق نار عبر الحدود بين الوحدات والجيش التركي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة (رويترز) عن القائد الكردي شرفان كوباني ,قوله بعد اجتماعه بمسؤولين من الجيش الأمريكي في بلدة الدرباسية القريبة من الحدود التركية أن "المراقبة لم تبدأ بعد لكن القوات سترفع تقاريرها إلى قادة عسكريين أمريكيين كبار".

وكان الجيش التركي أعلن, في وقت سابق من يوم الجمعة, أن بلدة جيلان بينار الحدودية تعرضت لهجوم بالقذائف الصاروخية من أراض سورية تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية, لافتا إلى انه رد بالمثل وقتل 11 عنصرا من المقاتلين الأكراد.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية على الحدود السورية التركية، منذ الغارات الجوية التي شنتها تركيا على جبل كراتشوك شمالي سوريا.

وتتخوف تركيا من تقدم مقاتلين أكراد في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, فضلا عن تمدد تنظيم داعش في مناطق أخرى, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقل التنظيم ومقاتلين أكراد داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .

سيريانيوز