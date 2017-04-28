أفادت وكالة نوفوستي الجمعة نقلا عن مصدر في السفارة الأمريكية في كازاخستان الجمعة أن وزارة الخارجية الأمريكية تلقت دعوة للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات السورية في أستانا.

وقال المصدر للوكالة إن "وزارة الخارجية تلقت دعوة من حكومة كازاخستان للمشاركة في عملية أستانا حول سوريا الأسبوع المقبل بصفة مراقب, والولايات المتحدة لا تزال متمسكة بتسوية الأزمة السورية سياسيا".

ومن المقرر ان تعقد الجولة الجديدة من المفاوضات السورية في إطار عملية أستانا يومي 3 و4 أيار المقبل، وذلك بعد إجراء مشاورات على مستوى الخبراء هناك في 2 أيار.

اختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 آذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, إلا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات أستانا المقبلة في 3-4 أيار المقبل.

وسبق أن استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي الـ 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,أهمها تثبيت وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.