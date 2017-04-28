أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الجمعة, أنها تمكنت من السيطرة على 3 أحياء من قبضة تنظيم "داعش" في مدينة الطبقة بالرقة في إطار حملة "غضب الفرات" لمحاربة التنظيم وطرده من محافظة الرقة.

وأضافت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان لها, نشرته وكالة (رويترز), أنها " تمكنت من السيطرة على أحياء الزهراء والوهب ونبابيلة جنوبي مدينة الطبقة بشكل كامل", والتي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش".

وتمكن مقاتلو "قوات سوريا الديمقراطية" الأحد الماضي, من السيطرة على محيط قرية الريحانيات وكبش الغربي في الريف الغربي للرقة وقرية المشيرفة، في الريف الشرقي كما تمت السيطرة على أربع مزارع.

ويأتي تقدم قوات "سوريا الديمقراطية" داخل مدينة الطبقة، عقب أيام من اقتحام المدينة، في إطار المرحلة الرابعة من حملة "غضب الفرات" ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش ) بهدف تطهير ما تبقى من ريف الرقة.

وكانت "وحدات حماية الشعب" الكردية أعلنت مؤخرا ان الحملة على مدينة الرقة, معقل "داعش" ستبدأ في شهر نيسان الجاري.

وبدأت في تشرين الثاني الماضي, حملة متعددة المراحل من جانب قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف مدعوم من الولايات المتحدة, بهدف طرد "داعش" من الرقة.

سيريانيوز