قال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت, يوم الجمعة, أن المستشارة أنغيلا ميركل ستلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا في الثلاثاء المقبل وستكون الأزمة السورية على أجندة المباحثات.

وأضاف المتحدث الألماني في تصريحات نقلتها وكالة (انترفاكس) الروسية, أن "المستشارة ميركل سوف تكرس زيارتها للتحضير لقمة الـ20 المقررة في هامبورغ، كما ستتوقف مع الجانب الروسي عند جملة من قضايا السياسة الدولية بما فيها الأزمتان السورية والأوكرانية ".

ومن المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية في 2 أيار المقبل.

وكان المكتب الصحفي في الكرملين أفاد أن الرئيس بوتين سيلتقي ميركل في 2 أيار المقبل وفي 3 من الشهر نفسه سيصل إلى روسيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بناءً على دعوة من نظيره بوتين سيتم التباحث خلال الزيارة حول ملف مكافحة الإرهاب بشكل مشترك وتسوية الأزمة السورية.

سيريانيوز