اندلعت إشتباكات يوم الجمعة، بين مسلحي "جيش الاسلام" من جهة ومسلحي "جبهة النصرة" و"فيلق الرحمن" من جهة أخرى، في عدة مناطق بالغوطة الشرقية بريف دمشق، مما تسبب بمقتل مسؤول من النصرة.











وذكرت مصادر اعلامية، أن معارك عنيفة تدور في الغوطة الشرقية بريف دمشق، إثر اندلاع اقتتال مقاتلي جيش الإسلام من جانب، وفيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتم بدء هجوم جيش الإسلام على مقرات هيئة تحرير الشام وفيلق الرحمن، في مناطق عربين وكفربطنا والأشعري ومديرا وحزة.



وأضافت المصادر بأن الاشتباكات تسببت بمقتل نحو 40 مقاتلاً من الطرفين، في حين تحدثت قناة الميادين، عن وقوع حوالي 100 قتيل نتيجة الاشتباكات بين الطرفين.



كما نوهت المصادر إلى مقتل "أبو غازي" مسؤول جبهة النصرة في عربين على يد جيش الاسلام.



من جانبها، أشارت مصادر معارضة، إلى خروج مظاهرات في الغوطة الشرقية تطالب بوقف الاقتتال بين فصائل المعارضة المسلحة.



يذكر أن هذه المعارك بين كبرى فصائل الغوطة الشرقية، جاءت بعد عام من قتال جرى بين "جيش الإسلام" من طرف، و"فيلق الرحمن" و"جيش الفسطاط "الذي كانت تشكل جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) عماده من طرف آخر، حيث تسبب بسقوط مئات القتلى من الطرفين، بالإضافة لمئات الأسرى والجرحى في صفوفهما.



سيريانيوز



