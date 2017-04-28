أعلن الجيش التركي, يوم الجمعة, أن "بلدة جيلان بينار الحدودية تعرضت لهجوم بالقذائف الصاروخية من أراض سورية تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية", لافتا الى انه رد بالمثل وقتل 11 عنصرا من المقاتلين الاكراد.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش التركي في بيان صادر عنها، نشرته وكالات أنباء "جرى إطلاق قذائف صاروخية على مخفر أكسوي الحدودي، في بلدة جيلان بينار في محافظة أورفا جنوب شرق تركيا ".

وأضاف البيان أن "قوات الأمن التركية ردت بالمثل على الهجوم، وقضت على 11 مسلحا من وحدات حماية الشعب الكردية".

كما أشار البيان إلى أن "مخفر حدودي في بلدة أقجة قلعة في محافظة أورفا تعرض، أمس الخميس، لهجوم بقذائف الهاون".

ورد الجيش التركي بالمثل على الهجوم وقضى على 7 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية، ودمر رشاش دوشكا تابعا للتنظيم، بحسب البيان.

اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية على الحدود السورية التركية، منذ الغارات الجوية التي شنتها تركيا على جبل كراتشوك شمالي سوريا.

ويأتي ذلك بعد يومين من سقوط قذائف على موقعين عسكريين تركيين مصدرهما الأراضي السورية في حين رد الجيش التركي بالمثل .

وتتعرض بلدات تركية حدودية لسقوط قذائف من حين لآخر مصدرها الجانب السوري, فيما ترد القوات التركية بالمثل على مصادر النيران.

وتتخوف تركيا من تقدم مقاتلين أكراد في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, فضلا عن تمدد تنظيم داعش في مناطق أخرى, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقل التنظيم ومقاتلين أكراد داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .

سيريانيوز