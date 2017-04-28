أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الجمعة، استعدادها إرسال خبراء إلى بلدة خان شيخون السورية للتحقيق في هجوم يشتبه بأنه كيميائي.

وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو للصحفيين في لاهاي "الفريق أصبح جاهزا للتوجه إلى خان شيخون ولدينا متطوعون".

وأقر أوزومجو بأن المشكلة التي تعرقل إرسال الفريق تتعلق بكون هذه المنطقة واقعة في ريف إدلب وخاضعة لسيطرة مختلف فصائل المعارضة.

وشدد مدير المنظمة على ضرورة التوصل إلى تفاهمات مع تلك الفصائل قبل إرسال الخبراء، معبراً عن قناعته بإرسال بعثة المراقبين إلى خان شيخون في نهاية المطاف.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في 24 نسيان عن استعداد الجيش النظامي لوقف عمليات قواته في خان شيخون للسماح بوصول خبراء إلى هناك.

وكانت المنظمة صوتت الأسبوع الماضي بالرفض على اقتراحات روسية إيرانية بإجراء تحقيق موضوعي في هجمات على خان شيخون السورية، الأمر الذي ردت عليه موسكو بأنه محاولة غربية لعرقلة التحقيق.

وتتواصل الاتهامات الدولية للنظام السوري بشن هجوماَ بالكيماوي على بلدة خان شيخون بريف ادلب, والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا, حيث سبق ان أجرت السلطات التركية وفريق بريطاني في منظمة حظر الكيماوي اختبارات أظهرت أن المادة المستخدمة في الهجوم هي "غاز السارين".

وينفي النظام السوري هذه الاتهامات, داعيا الى اجراء تحقيق في هذه الحادثة, مؤكدا انه لا يمتلك اسلحة كيماوية, كما أصرت موسكو مرارا على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات وإجراء تحقيق نزيه في الحادثة.

سيريانيوز