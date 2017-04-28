خيم التعادل السلبي على ديربي مدينة مانشستر بين طرفيها الأزرق سيتي والأحمر يونايتد، في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبقي سيتي رابعاً مع 65 نقطة ويونايتد خامساً مع 64، مقابل 66 نقطة لليفربول الذي لعب مباراة أكثر.



وعادل يونايتد أطول سلسلة له من دون خسارة في الدوري (24 مباراة) حققها في موسم 2010-2011.



وشكلت المباراة أهمية في الصراع على المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



على ملعب "الاتحاد" وأمام 54 ألف متفرج، كان سيتي الأكثر فرصاً في الشوط الأول لكن محاولات أغويرو الست وقفت عند القائم من مسافة قريبة (9) أو حاجز الحارس الإسباني دافيد دي خيا أو خارج الخشبات.



وانتهى الشوط الأول من دون أهداف على وقع رأسية هيريرا التي مرت بجانب قائم الحارس التشيلي كلاوديو برافو، الذي خرج في نهاية المباراة مصاباً.



وشهدت نهاية اللقاء توتراً طرد على إثره فيلايني بعد نطحه أغويرو (84). وهذه أول مرة يطرد فيها فلايني في الدوري، والأولى منذ أيار 2015.



دفع بعدها غوارديولا بالمهاجم البرازيلي الواعد غابريال جيسوس العائد من إصابة، فنال إنذاراً فور دخوله لخطأ على راشفورد.



وسجل جيسوس هدفاً من مسافة قريبة ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة سلبية من دون أهداف.