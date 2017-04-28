إشبيلية يتخطى سلتا فيغو بصعوبة ويقترب من خطف المركز الثالث بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

استغل إشبيلية خسارة أتلتيكو مدريد الأخيرة وتساوى معه بالنقاط بفوزه الصعب على ضيفه سلتا فيغو 2-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع أتلتيكو الذي يتفوّق بفارق الأهداف والذي خسر على أرضه أمام فياريال صفر-1 الثلاثاء.



على ملعب "سانشيس بيثخوان"، سجّل لإشبيلية الأرجنتيني خواكين كوريا (49) والفرنسي وسام بن يدر (79)، وللخاسر الذي طرد له التشيلي بابلو هرنانديز مطلع الشوط الثاني (56)، إياغو أسباس (53 من ركلة جزاء).



من جانبه، افتك أتلتيك بيلباو المركز السادس المؤهل إلى تصفيات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" من ريال سوسييداد، وذلك بفوزه على ضيفه ريال بيتيس الخامس عشر، بهدفين وقعهما أريتث أدوريث (53 من ركلة جزاء) وإيكر مونيايين (60) مقابل هدف للضيوف سجّله الهداف روبين كاسترو (63).



وفي مباراة ثانية، تعادل ألافيس مع ضيفه أيبار من دون أهداف. سيريانيوز 2017-04-28 09:39:36 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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