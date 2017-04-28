البريطاني موراي وحامل اللقب نادال الى ربع نهائي بطولة برشلونة اخبار الرياضة شارك

تأهل البريطاني أندي موراي والإسباني رافاييل نادال المصنفان أولاً وخامساً عالمياً إلى ربع نهائي دورة برشلونة الإسبانية لكرة المضرب.

وفاز موراي على الإسباني فيليسيانو لوبيز 6-4 و6-4 ونادال حامل اللقب على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 6-3 و6-4.



وهذه أول مرة منذ شهرين يبلغ موراي، المصنف أول عالمياً ربع نهائي إحدى دورات المحترفين.



وكان موراي أقصي في مستهل مشاركته في إنديان ويلز وغاب عن ميامي لإصابة في كوعه ثم خسر في ثمن النهائي في مونتي كارلو.



ويلتقي مواراي مع الإسباني ألبرت راموس فينولاس الفائز على مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت 6-2 و3-6 و6-4.



من جهته، يلتقي نادال ابن جزيرة مايوركا المصنف ثالثاً في البطولة، الكوري الجنوبي هيوون تشونغ المتأهل من التصفيات والفائز على الألماني ألكسندر زفيريف 6-1 و6-4.



وتوج نادال (30 عاماً) باللقب العام الماضي على حساب الياباني كي نيشيكوري، ويحمل أيضاً الرقم القياسي فيها بتسعة ألقاب، ويسعى إلى لقبه العاشر فيها كما فعل الأسبوع الماضي في دورة مونتي كارلو.



وحمل لقب دورة مونتي كارلو الرقم 50 لنادال على الملاعب الترابية، فانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الأرجنتيني غييرمو فياس.



ويقدم نادال، المصنف أول في العالم سابقا، موسماً جيداً حتى الآن، إذ وصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ودورة ميامي الأميركية، ثاني دورات الماسترز، إلا أنه خسر في المرتين أمام السويسري روجيه فيدرر. سيريانيوز 2017-04-28 09:30:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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