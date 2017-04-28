دعت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيكي، مجلس الأمن إلى الضغط على روسيا للعمل على إنهاء الصراع في سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن هيلي قولها يوم الخميس، "هم الذين يمكنهم أن يوقفوا هذا إذا أرادوا... نحتاج إلى ممارسة ضغط على روسيا."

وتحدثت هيلي في اجتماع للمجلس بشأن إيصال المساعدات إلى سوريا، "سأستمر في حث مجلس الأمن على التحرك وأن يفعل شيئا بصرف النظر عما إذا واصل الروس استخدام الفيتو لأنه صوتنا الذي يجب أن يُسمع."

ونوهت المندوبة الأمريكية إلى أن "روسيا تواصل حماية النظام السوري.. روسيا تواصل السماح لهم بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الناس الذين يحتاجونها.. روسيا تواصل حماية زعيم يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه."

وتتهم الولايات المتحدة ومعها دول غربية أخرى، النظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي في الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 6 سنوات، وآخرها كان في بلدة خان شيخون بريف إدلب حيث سقط عشرات القتلى وأصيب آخرون بحالات اختناق بينهم أطفال ونساء.

ومن جانبه، رد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة بيتر إيليتشيف أن روسيا وإيران وتركيا تعمل لضمان الالتزام بوقف الأعمال العسكرية للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

وترعى روسيا وايران وتركيا اتفاقاً لوقف الأعمال القتالية في سوريا، دخل حيز التنفيذ منذ 30 كانون الاول الماضي، لكنه يشهد انتهاكات وخروقات من الأطراف المتنازعة في البلاد.

وقال موجها الكلام لهيلي، "لا أنت ولا زملاؤك الغربيون قلتم كلمة واحدة بشأن ما تفعلونه لتحسين الوضع."

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 8 مرات، عرقلت به صدور قرارات تدين النظام السوري، وكان أحدثها منع المجلس من إدانة هجوم بأسلحة كيماوية في وقت سابق هذا الشهر قتل عشرات الأشخاص كثيرون منهم أطفال. وساندت الصين روسيا واستخدمت الفيتو ضد ستة قرارات.

سيريانيوز