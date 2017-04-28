قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر، بأن واشنطن تراقب عن كثب تقليص الوجود العسكري الروسي في سوريا.

وقال تونر في حديث للصحافة يوم الخميس، "بصدق، لم أشاهد حجم القوات الجوية الروسية المُقلصة في سوريا. وهذا ما يتوجب علينا رؤيته. رأينا في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن تخفيض القوات الجوية الروسية وفعليا هذا لم يحدث. لذا من الصعب الآن قول شيء ما".

وأضاف تونر بأنه حتى الآن لا يوجد لدينا معلومات تدل على "حدوث تقليص ملموس" للقوات الروسية المقاتلة في سوريا.

ويأتي تعليق تونر عقب تصريح لرئيس قيادة العمليات التابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة لسلاح الجو الروسي، الجنرال سيرغي رودسكوي يوم الأربعاء الماضي أمام مؤتمر موسكو السادس للأمن الدولي، بأن روسيا سحبت أكثر من نصف مجموعاتها الجوية التي كانت متمركزة في قاعدة حميميم في سوريا.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين أعلن في آذار 2016 عن قراره بسحب القسم الأكبر من قوات الجوية الروسية من سوريا بعد تنفيذ مهامها التي أوكلت إليها بنجاح.

سيريانيوز