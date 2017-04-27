كشف وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، ان الجيش السوري سيتصدى للقوات الأمريكية في حال شنها عدوانا جديدا على سوريا, لكنه اشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية لن تتدخل في الشؤون السورية من خلال تنفيذ عمليات عسكرية.

ونقلت وسائل اعلام عن دهقان قوله في تصريحات صحفية أدلى بها, على هامش أعمال مؤتمر موسكو السادس للأمن الدولي, إن "شعب سوريا وجيشها سيقومان باتخاذ قرار حول أسلوب التصدي للأمريكيين".

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وتتبنى واشنطن موقفاَ متشدداَ من النظام السوري على خلفية هجوم خان شيخون, وتم تحميل الاخير مسؤولية شن الكيماوي على المنطقة, حيث شن الجيش الامريكي باوامر من ترامب ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات العسكرية بحمص, كما هددت واشنطن باتخاذ اجراءات عقابية اضافية في حال استخدام النظام للكيماوي.

واتهم دهقان الحكومة الأمريكية بالسعي منذ البداية إلى "تغيير النظام في سوريا"، مبينا أنها "استخدمت جميع قدرات حلفائها لزيادة التوتر في سوريا, لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق أهدافها".

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اعتبر, منذ أيام, ان التدخلات الخارجية في سوريا لن تؤثر على قوة الرئيس بشار الأسد .

وسبق أن أصدرت الإدارة الأمريكية الجديدة عدة تصريحات, توحي بتغير سياسة واشنطن في الملف السوري، والتي لم تعد تنظر لرحيل الأسد كأولوية في حل النزاع السوري, لكن عادت وصعدت من لهجتها عقب حادثة الهجوم الكيماوي على خان شيخون, مشيرة إلى أن موقفها من سوريا تغير.