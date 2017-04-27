أبلغ مندوب كازاخستان الدائم لدى الأمم المتحدة خيرت عمروف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجهود بلاده لاستئناف عملية أستانا لتسوية الأزمة السورية.

وذكر بيان صحفي أصدرته البعثة الكازاخستانية لدى الأمم المتحدة، بحسب وسائل اعلام,أن الدبلوماسي الكازاخستاني شدد خلال اجتماعه مع ترامب، على "أهمية استمرار عملية أستانا وبذل الجهود الجماعية لإشراك كافة الأطراف السورية في مفاوضات السلام".

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية اعلنت أن الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) أكدت مشاركتها في الجولة القادمة من مفاوضات أستانا يومي 3 و4 أيار المقبل.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 آذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, إلا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات أستانا المقبلة في 3-4 أيار المقبل.

وسبق أن استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي الـ 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,أهمها تثبيت وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي