أعلنت وزارة التعليم العالي عن تقديم منح الدراسية لمرحلة الدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه"، يخصص منها 10 % لأبناء الشهداء، بمختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الروسية بإستثناء الاختصاصات الطبية.

وأضحت الوزارة حسب وسائل اعلام محلية, أن تقديم الطلبات إلى مديرية النافذة الواحدة في الوزارة يبدأ من يوم الخميس ويستمر لغاية /9/5/2017

واشترطت الوزارة في إعلانها أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية العربية السورية وأن يكون غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية وغير موظف أو حاصلاً على موافقة الجهة التي يعمل بها، وأن يكون حاصلاً على إجازة جامعية بتقدير جيد على الأقل أو أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير جيد على الأقل للراغبين بدراسة الدكتوراه، وأن تكون شهادة الإجازة الجامعية والماجستير إن وجدت صادرة عن إحدى الجامعات الحكومية في سورية ولا تقبل شهادات التعليم المفتوح والجامعات الافتراضية.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن تكون درجة الإجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير مؤكدة تخصيص نسبة 10 % من المنح الدراسية لأبناء الشهداء وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء الشهداء تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.

ولفتت الوزارة إلى أن الطلاب المقبولين وفق اتفاقيات التبادل الثقافي لا يعتبرون موفدين وفق قانون البعثات العلمية وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفدون حيث تعد الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي نفقة خاصة على حساب الطالب ولا يترتب عليه أي التزامات تجاه الدولة ويخضع الطلاب الخريجون للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات ويمكنهم الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي مديرية تعادل الشهادات.

وتجرى مفاضلة القبول على هذه المقاعد على أساس المعدل المئوي للإجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي للإجازة الجامعية تضاف له ثلاث درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه ويرتبط القبول النهائي للطالب بموافقة الجهة المعنية في جمهورية روسيا الاتحادية.

وكانت وزارة التعليم العالي اعلنت منذ أيام، عن تقديم منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى في مختلف الاختصاصات المتوفرة في الجامعات الصربية للعام الدراسي 2017 0 2018 .

يذكر أن وزارة التعليم العالي أعلنت ف23 من شهر آذار الماضي، عن منحة للإناث مقدمة من جامعة هونغ كونغ في الصين.