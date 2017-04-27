أعلنت كازاخستان، يوم الخميس، إن اجتماع استانا القادم بشأن سوريا المقرر في 3 و4 أيار المقبل، سيكون "عالي المستوى".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن نائب وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبيردي قوله ان "الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا أكدت أن الاجتماع سيكون عالي المستوى".

ورداً على سؤال بشان امكانية توسيع عدد المراقبين في الاجتماع أوضح تليوبيردي "لا يوجد لدينا حتى الآن معلومات نهائية ولا قائمة نهائية كاملة ولذلك لا استطيع الآن أن أقول أي شيء".

وكان وزير خارجية كازخستان بحث مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حول فرص توسيع دائرة المشاركين في اجتماعات استانا الخاصة بتسوية الأزمة السورية.

وكان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد, يوم الثلاثاء, أن النظام السوري سيشارك في الاجتماعات الخاصة بالأزمة السورية في استانا.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية اعلنت أن الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) أكدت مشاركتها في الجولة القادمة من مفاوضات أستانا يومي 3 و4 أيار المقبل.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 آذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, إلا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات أستانا المقبلة في 3-4 أيار المقبل.

وسبق أن استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي الـ 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,أهمها تثبيت وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي

سيريانيوز