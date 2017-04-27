ضحايا برصاص قنص عند مدخل عش الورور بدمشق الاخبار المحلية شارك

سقط , يوم الخميس, ضحايا جراء رصاص القنص عند مدخل حي عش الورور في دمشق.

وأفادت مصادر مؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن شابين لقيا حتفهما وأصيب 7 آخرون إصابة أحدهم خطيرة جراء رصاص القنص على طريق عش الورور - معربا في دمشق. وأشارت المصادر إلى إغلاق طريقي عش الورور - معربا , وعش الورور - ضاحية الأسد بسبب رصاص القنص على سيارات المارة حفاظاً على أرواح المدنيين . وتتعرض دمشق وريفها بشكل دائم لسقوط قذائف هاون وصاروخية وطلقات رصاص متفجر , تسفر عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة. وتشهد عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا. سيريانيوز

2017-04-27 16:26:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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