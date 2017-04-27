أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث سجلت اسعار الاصناف ثباتا, باستثناء أسعار البصل والجزر والبازلاء التي شهدت انخفاضا, مقابل ارتفاع سعر الباذنجان والكوسا والفول, اما البندورة فحلقت اسعارها, حيث بلغ سعر الكيلو 500 ليرة, مقارنة بالنشرة الماضية.

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان اسعار البرتقال والليمون والكريفون شهدت ارتفاعا بالاسعار, مقارنة بالنشرة السابقة.

وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً متزايداَ في أسعار الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة ومزاجية البائع, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

سيريانيوز