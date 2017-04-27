أعلن الجيش الاسرائيلي، مساء الخميس، عن اسقاط "هدف" يرجح أنه طائرة بلا طيار، فوق هضبة الجولان المحتلة، بعد ساعات على اتهام سوريا لاسرائيل باستهداف موقع عسكري قرب مطار دمشق.

وكتب الجيش الاسرائيلي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، ان "نظام باتريوت للدفاع الجوي اعترض هدفا فوق مرتفعات الجولان" من دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن سكان شمال صفد قولهم انهم شاهدوا صاروخين تم إطلاقهما وانفجارات حدثت بعد ذلك.

وجاء الحادث، بعد بيان للجيش النظامي في وقت سابق يوم الخميس، قال فيه ان عدة صواريخ اسرائيلية استهدفت فجرا موقعا عسكريا قرب مطار دمشق، الأمر الذي علق عليه وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتز بان اسرائيل ستتدخل في كل مرة تتبلغ "معلومات خطيرة" عن نقل أسلحة الى "حزب الله"، من دون أن يؤكد الغارة قرب دمشق.

وسبق للطيران الاسرائيلي استهداف مطار دمشق ومحيطه. وفي معظم المرات، تحدثت تقارير عن استهداف صواريخ او أسلحة يتم نقلها الى "حزب الله".

سيريانيوز