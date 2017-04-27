استهدف قصف جوي, يوم الخميس, مناطق بريف ادلب, مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى وخرج مشفى جديد عن الخدمة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان إن الطيران الحربي استهدف مشفى الجامعة قرب الدير الشرقي، تسبب بسقوط قتلى وعدد من الجرحى، وإخراج المشفى عن الخدمة،

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كما استهدف الطيران الحربي, بحسب المصادر, نقطة اسعاف لمنظومة شام في معرزيتا، أوقعت قتلى وعدد من الجرحى بينهم أفراد من الكادر الطبي.

ونشرت المصادر صور ومقطع فيديو يظهر الدمار الذي لحق بالمشفى وخروجه عنه الخدمة بشكل كامل .

واشارت المصادر الى سقوط قتلى وجرحى, بينهم اطفال, جراء قصف جوي استهدف بلدات معرشورين وسرجة وخان شيخون بريف ادلب.

وتتكثف الغارات الجوية في الايام الاخيرة على مناطق بريف ادلب, حيث استهدف امس قصف جوي مخيماً للنازحين قرب بلدة تلمنس, فيما تم استهدف قصف جوي, الثلاثاء, بلدة كفرتخاريم, مما ادى الى سقوط ضحايا وخروج مشفى عن الخدمة, كما سقط قتلى وجرحى, الاثنين, جراء قصف استهدف سوق شعبي على بلدة خان شيخون بريف ادلب.

وجاء تكثيف الغارات بعد أكثر من اسبوعين على تعرض خان شيخون لهجوم, اسفر عن سقوط عشرات الضحايا, تم اتهام النظام السوري حينها باستخدام الكيماوي.