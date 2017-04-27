اتفق وزراء الدفاع السوري فهد جاسم الفريج والايراني حسين دهقان والروسي سيرغي شويغو, خلال اجتماع تم عقده في موسكو, يوم الخميس, على تعاون البلدان الثلاث لمحاربة الارهاب.

وذكرت وكالة (ارنا) الايرانية ان الوزراء ناقشوا "سبل مكافحة الارهاب واستمرار الاجراءات المشتركة والشاملة في مواجهة الجماعات الارهابية لتجفيف منابع العنف وانعدام الأمن".

ودان الوزراء "الاعتداء الامريكي علي سوريا والدعم للجماعات الارهابية"، وأكدوا على" الوقف الكامل لهذه الممارسات الغادرة والعدوانية والتي تفضي الي تقوية وتوسيع نطاق التنظيمات الارهابية في المنطقة والعالم."

ووجهت واشنطن فجر 7 نيسان الجاري، ضربات صاروخية استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية للجيش النظامي في ريف حمص، رداً على ما وصفته بهجوم كيميائي في خان شيخون بريف ادلب, الامر الذي اثار ادانات من قبل ايران وروسيا, مطالبتين باجراء تحقيق نزيه حول الحادثة.

وجاء الاجتماع عقب لقاء بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الإيراني العميد حسين دهقان , وتم بحث تنسيق الإجراءات التي يقوم بها البلدان في سوريا، والنتائج المتحققة جراء تعاون البلدين في الحرب على الإرهاب.

ولم تعلن وزارتا الدفاع الروسية والسورية عن انعقاد الاجتماع.

ويعد الاجتماع الثلاثي هو الثاني من نوعه في غضون أسبوعين, حيث عقد اجتماع إيراني روسي سوري في موسكو , عقبَ الضربة الأمريكية على الشعيرات, طالبت خلاله الدول الثلاثة, واشنطن باحترام السيادة السورية وعدم القيام بأفعال تهدد الأمن القومي والإقليمي، مؤكدة ضرورة إجراء تحقيق محايد في ريف ادلب بشأن الهجمات على خان شيخون.

يشار الى ان الاجتماع الأول بين وزراء الدفاع في الدول الثلاث عقد في طهران في حزيران 2016 لبحث المزيد من التعاون والتنسيق لحفظ الاستقرار في المنطقة.

سيريانيوز