أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تركيز الغرب على فكرة "إزاحة" الرئيس بشار الأسد، كحل للازمة السورية, تؤدي إلى "طريق مسدود".

ونقلت وسائل اعلام عن زاخاروفا قولها, خلال مقابلة مع "ياهو غوغل نيوز" نشرت الخميس ان الفكرة الأساسية للغرب تكمن فقط في حقيقة "رحيل الأسد"، وهذا "ليس مخرجاَ للازمة".

وكان الكرملين, أكدّ يوم الأربعاء, أن "موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره بشار الأسد لم يتغير"، مشددا على أنه "ليس محامي دفاع عن الأسد إنما هو يحامي ويدافع عن القانون الدولي".

وتتعرض روسيا في الفترة الاخيرة لضغوطات دولية ومطالبات بشان تخليها عن دعم الأسد, لاسيما بعد موقفها المتمثل من الضربات الامريكية على سوريا والهجوم على خان شيخون.

وتعتبر مسألة تنحي الأسد عن السلطة مسألة ترفض روسيا النقاش حولها وكررت في أكثر من مناسبة أن "مصير الأسد " امر يحدده الشعب السوري".

سيريانيوز