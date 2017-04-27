اعلنت القيادة العامة للجيش والقوا ت المسلحة, يوم الخميس, عن تعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي لقصف بصواريخ اسرائيلية.

واشارت قيادة الجيش, في بيان نشرته وكالة (سانا) الى ان “أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي تعرض فجر اليوم إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة ما أدى إلى حدوث انفجارات في المكان نتج عنها بعض الخسائر المادية”.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتوعد البيان بمواصلة "الحرب على الارهاب", مشيرة الى ان "العدوان يأتي كمحاولة يائسة لرفع معنويات المجموعات الإرهابية التي تنهار تحت ضربات الجيش".

وتناقلت وسائل إعلام محلية معلومات تشير إلى سماع دوي انفجارات ضخمة, فجر الخميس، من جهة مطار دمشق, أعقبه حريق في نفس المكان, وسط انباء عن استهداف اسرائيل لمستودع توريد أسلحة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الان على هذه الحادثة .

ويأتي ذلك بعد اكثر من شهر على قيام إسرائيل بغارة استهدفت جبال القطيفة في ريف دمشق، نفذت من الأجواء اللبنانية، سبقها استهداف اسرائيل في الـ13 من كانون الثاني الماضي لمطار المزة العسكري غرب دمشق.

وتوعدت اسرائيل مؤخراَ بالمزيد من الهجمات ضد مواقع في سوريا, في حال رصدها محاولات نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله.

ويشن الطيران الاسرائيلي من وقت لاخر غارات على مواقع بسوريا, تقول المصادر الاعلامية إنها تابعة لحزب الله, و وينفذ الطيران الإسرائيلي تلك الغارات عادة من الأجواء اللبنانية أو من الجولان المحتل.