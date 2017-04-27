بروسيا دورتموند يقلب تأخره أمام بايرن ميونخ الى فوز ويبلغ نهائي كأس المانيا اخبار الرياضة شارك

قلب بوروسيا دورتموند تأخره 1-2 على ملعب بايرن ميونيخ إلى فوز 3-2 وصعد إلى نهائي كأس ألمانيا على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري.

وبتلك النتيجة يواجه دورتموند منافسه إينتراخت فرانكفورت في النهائي، بعد إقصائه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.



أحرز ثلاثية بوروسيا دورتموند ماركو ريوس وبيير إيمريك أوباميانج وعثماني ديمبلي في الدقائق 19 و69 و74، بينما سجل هدفي بايرن ميونيخ خافيير مارتينيز وماتس هوميلز في الدقيقتين 28 و41.



وخطف بوروسيا دورتموند زمام المبادرة، بهدف جاء من استغلال رويس للكرة المرتدة من خافيير مارتينيز، مسددا إياها داخل الشباك، ورد البايرن بركلة ركنية نفذها تشابي ألونسو متقنة على رأس مارتينيز، الذي حولها قوية داخل الشباك الصفراء.



ومن عرضية فرانك ريبيري الأرضية، يسدد هومليز كرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لرومان بوركي.



ومع بداية الشوط الثاني، تميل كفة السيطرة دورتموند، الذي يهاجم بقوة من أجل التعادل، وهو ما تحقق له عن طريق أوباميانج الذي حول عرضية ديمبلي داخل شباك أولريتش.



ويأتي الدور على ديمبلي ليحتل مشهد البطولة، بإحراز الهدف الثالث الذي جاء رائعا، بعد أن راوغ فيليب لام داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية البعيدة. سيريانيوز 2017-04-27 00:18:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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