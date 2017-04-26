بطل العالم موراي والاسباني نادال يبلغان الدور الثالث ببطولة برشلونة اخبار الرياضة شارك

تأهل البريطاني أندي موراي المصنف أول والإسباني رافاييل نادال الثالث في البطولة وحامل اللقب إلى الدور الثالث من دورة برشلونة الإسبانية للتنس.

ففي الدور الثاني الأربعاء، تأهل موراي بعد انسحاب منافسه الأسترالي برنارد توميتش جراء آلام في ظهره، في حين تغلب نادال بسهولة على البرازيلي روجيريو دوترا سيلفا 6-1 و6-2.



ويلتقي البريطاني في الدور الثالث الإسباني فليسيانو لوبيز الفائز على مواطنه ألبرت مونتانيس 6-2 و6-2، ونادال الجنوب إفريقي كيفن أندرسون الذي تغلب الثلاثاء على الإسباني دافيد فيرر.



وتوّج نادال (30 عاماً) باللقب العام الماضي على حساب الياباني كي نيشيكوري، ويحمل أيضاً الرقم القياسي فيها بتسعة ألقاب، ويسعى إلى لقبه العاشر فيها كما فعل الأسبوع الماضي في دورة مونتي كارلو.



وحمل لقب دورة مونتي كارلو الرقم 50 لنادال على الملاعب الترابية، فانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الأرجنتيني غييرمو فياس.



ويقدم ابن مايوركا، المصنف أول في العالم سابقاً، موسماً جيداً حتى الآن، إذ وصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ودورة ميامي الأميركية، ثاني دورات الماسترز، إلا أنه خسر في المرتين أمام السويسري روجيه فيدرر.



وفي الدور الثاني أيضاً، فاز البلجيكي دافيد غوفان الخامس في البطولة على الجورجي نيكولوز باسلاشفيلي 7-5 و6-صفر، والكوري الجنوبي هيون تشونغ على الألماني فيليب كولشرايبر 6-3 و6-4. سيريانيوز 2017-04-26 23:09:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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