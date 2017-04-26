برشلونة يمطر شباك أوساسونا بسباعية وينفرد مؤقتاً بصدارة الدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

انفرد برشلونة حامل اللقب بالصدارة مؤقتاً بفوزه الكبير على ضيفه المتواضع أوساسونا صاحب المركز الأخير 7-1 الأربعاء في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وهو الفوز الثالث على التوالي لبرشلونة والرابع والعشرون هذا الموسم فعزّز موقعه في الصدارة برصيد 78 نقطة فرمى بالضغط على غريمه التقليدي وشريكه السابق ريال مدريد الذي يحل ضيفاً على ديبورتيفو لا كورونيا لاحقاً، علماً أن النادي الملكي يملك مباراة مؤجلة ضد مضيفه سلتا فيغو لم يحدد لها موعد حتى الآن.



في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 18 نقطة في المركز الأخير.



ولم يجد برشلونة أي صعوبة في تحقيق الفوز، فأنهى الشوط الأول متقدما بثنائية نظيفة، ثم ضرب بقوة في الثاني بتسجيله رباعية بعدما قلص الضيوف الفارق مطلعه.



وتابع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه، فبعد ثنائيته في مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو الأحد الماضي عندما رفع رصيده إلى 500 هدف بألوان البلاوغرانا في مختلف المسابقات، أضاف ثنائية جديدة جديدة اليوم رافعاً رصيده 33 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين. سيريانيوز 2017-04-26 23:22:12 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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