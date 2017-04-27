أنقذت النيران الصديقة، أرسنال من فخ التعادل السلبي، وقادته لفوز ثمين ومتأخر(1-0) على ضيفه ليستر سيتي الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما، من المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعلى إستاد "الإمارات" في لندن، انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين أرسنال، وليستر سيتي حامل اللقب.



وفي الشوط الثاني، ظل التعادل قائما بين الفريقين، حتى الدقيقة (86) التي شهدت هدف الفوز الثمين للمدفعجية ، الذي سجله روبرت هوث مدافع ليستر، عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.



ورفع أرسنال، رصيده لـ60 نقطة؛ لينتزع المركز السادس في جدول المسابقة بفارق 3 نقاط، خلف مانشستر يونايتد، وتتبقى لأرسنال مباراتان مؤجلتان.



وتجمد رصيد ليستر سيتي، عند 37 نقطة في المركز الـ15 بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة، على التوالي في الدوري الإنجليزي.