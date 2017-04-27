سقط عشرات الضحايا, يوم الاربعاء, جراء قصف جوي استهدف مخيماً للنازحين بريف إدلب الشرقي.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الطيران الحربي النظامي استهدف مخيماً للنازحين قرب بلدة تلمنس بريف محافظة إدلب الشرقي، مخلفا قتلى وعشرات الإصابات في صفوف العائلات النازحة القاطنة للمخيم.

واشارت المصادر الى ان من بين الضحايا اطفال ونساء , فيما عملت فرق الدفاع المدني والإسعاف على نقل المصابين للمشافي الميدانية في المحافظة.

من جهتها, نقلت وكالة انباء (الاناضول) عن مسؤول مركز الدفاع المدني في معرة النعمان عبادة ذكرة قوله ان " 6 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب نحو 40 أخرين، بقصف جوي للنظام على مخيمٍ للنازحين، قرب مدينة معرة النعمان".

واضاف ان "الهجوم تم بصواريخ مظلية، وأن حصيلة القتلى أولية، ومرشحة للارتفاع، نظراً لخطورة عدد من الإصابات".

واشار الى أن "فرق الدفاع المدني سارعت لانتشال المصابين والضحايا من تحت أنقاض الخيم، وتم إسعافهم لعدة مشاف ونقاط طبية قريبة".

استهدف قصف جوي, يوم الثلاثاء, بلدة كفرتخاريم في ريف ادلب, مما ادى الى سقوط ضحايا وخروج مشفى عن الخدمة.

كما سقط قتلى وجرحى, الاثنين, جراء قصف استهدف سوق شعبي على بلدة خان شيخون بريف ادلب, وذلك بعد نحو اسبوعين على تعرض البلدة لهجوم, تم اتهام النظام السوري حينها باستخدام الكيماوي.

وتتعرض مناطق عدة في ادلب وريفها لقصف, مصدره الطيران النظامي والروسي بحسب المعارضة, ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى .